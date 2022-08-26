James Webb'den heyecanlandıran keşif! Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi

New Scientist'in haberine göre, güneş sisteminin dışında yer alan bir ötegezegende ilk kez karbondioksit bulunması, uzak gezegenin gizemlerine dair ipuçlarını ortaya çıkardı.
California Üniversitesinden Natalie Batalha ve 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi. İncelemelerin sonunda, güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı ötegezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, söz konu su ötegezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b'nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.
Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen, Şubat 2011'de WASP projesi tarafından keşfedilen ve atmosferinde önemli miktarda su içermesiyle dikkat çeken WASP-39b, Jüpiter'in ise 1,3 katı çapında.
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