James Webb'den heyecanlandıran keşif! Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

James Webb'den heyecanlandıran keşif! Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi

26.08.2022 12:21
James Webb'den heyecanlandıran keşif! Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi

Güneş sisteminin dışındaki bir gezegenin atmosferinde ilk kez karbondioksit tespit edildi. Heyecanlandıran keşif, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu ile gerçekleştirildi.

New Scientist'in haberine göre, güneş sisteminin dışında yer alan bir ötegezegende ilk kez karbondioksit bulunması, uzak gezegenin gizemlerine dair ipuçlarını ortaya çıkardı.

ATMOSFERDE KARBONDİOKSİT TESPİT EDİLDİ

California Üniversitesinden Natalie Batalha ve 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi. İncelemelerin sonunda, güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı ötegezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu tespit edildi.

James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti

AYRINTILI İNCELEME PEK ÇOK DETAYI ORTAYA ÇIKARTACAK

Araştırmacılar, söz konu su ötegezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b'nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.

James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti

ATMOSFERİNDE ÖNEMLİ MİKTARDA SU İÇERİYOR

Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen, Şubat 2011'de WASP projesi tarafından keşfedilen ve atmosferinde önemli miktarda su içermesiyle dikkat çeken WASP-39b, Jüpiter'in ise 1,3 katı çapında.

YORUMLAR
500
Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, James Webb, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel James Webb'den heyecanlandıran keşif! Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
14:02 Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı
14:03 Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:18 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
13:08 Devrilen safari aracında can veren 5 turistin son görüntüleri ortaya çıktı
13:04 CHP'ye katılan eski AK Parti Milletvekili Naci Aslan'ın rozetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 14:40:05. #1.13#
SON DAKİKA: James Webb'den heyecanlandıran keşif! Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement