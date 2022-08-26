James Webb'den heyecanlandıran keşif! Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi

New Scientist'in haberine göre, güneş sisteminin dışında yer alan bir ötegezegende ilk kez karbondioksit bulunması, uzak gezegenin gizemlerine dair ipuçlarını ortaya çıkardı.

ATMOSFERDE KARBONDİOKSİT TESPİT EDİLDİ

California Üniversitesinden Natalie Batalha ve 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi. İncelemelerin sonunda, güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı ötegezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu tespit edildi.

AYRINTILI İNCELEME PEK ÇOK DETAYI ORTAYA ÇIKARTACAK

Araştırmacılar, söz konu su ötegezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b'nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.

ATMOSFERİNDE ÖNEMLİ MİKTARDA SU İÇERİYOR

Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen, Şubat 2011'de WASP projesi tarafından keşfedilen ve atmosferinde önemli miktarda su içermesiyle dikkat çeken WASP-39b, Jüpiter'in ise 1,3 katı çapında.