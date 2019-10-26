Son Dakika Haberleri: ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı
Son Dakika Güncel ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

23 dakika önce

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı.

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı, System.String[]

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığına başkent Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren Pompeo, "Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Havana dışındaki şehirlere de uçuşlar gerçekleştiren ABD merkezli American Airlines ve JetBlue havayolu şirketlerinin, söz konusu yasak kapsamında artık sadece Jose Marti havaalanını kullanacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Havana, Küba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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