Son Dakika Haberleri: ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı
Son Dakika Ekonomi ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkent Havana dışındaki Küba'ya giden tüm uçuşların yasaklandığını duyurdu.

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkent Havana dışındaki Küba'ya giden tüm uçuşların yasaklandığını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Havana, Küba, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:44 
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