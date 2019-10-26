ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkent Havana dışındaki Küba'ya giden tüm uçuşların yasaklandığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkent Havana dışındaki Küba'ya giden tüm uçuşların yasaklandığını duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:44
Amerikalılara göre Mesut Özil'in ilk tercihi MLS Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yatak pozu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü Adıyaman'da iki kadın arasında silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü