Son Dakika Haberleri: ABD Hazine Bakanı, 6 büyük bankanın yöneticisi ile görüştü

ABD Hazine Bakanı, 6 büyük bankanın yöneticisi ile görüştü

20 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 6 büyük bankanın yöneticileri ile bankacılık sistemindeki likiditeyi görüştü.

ABD Hazine Bakanı, 6 büyük bankanın yöneticisi ile görüştü, System.String[]
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 6 büyük bankanın yöneticileri ile bankacılık sistemindeki likiditeyi görüştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:28 

Steven Mnuchin, Ekonomi
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