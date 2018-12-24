ABD Hazine Bakanı, 6 büyük bankanın yöneticisi ile görüştü
20 dakika önce
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 6 büyük bankanın yöneticileri ile bankacılık sistemindeki likiditeyi görüştü.
ABD Hazine Bakanı
Mnuchin, 6 büyük bankanın yöneticileri ile bankacılık sistemindeki likiditeyi görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:28
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