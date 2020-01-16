Abd hazine bakanı çin ticaret anlaşması gsyh'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd hazine bakanı çin ticaret anlaşması gsyh'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak - Son Dakika

Abd hazine bakanı çin ticaret anlaşması gsyh'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak

6 saat önce

ABD Hazine Bakanı: Çin ticaret anlaşması GSYH'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacakDeniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) ?

ABD Hazine Bakanı: Çin ticaret anlaşması GSYH'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak

Deniz Kılınç/ İstanbul, 16 Ocak (DHA) ? ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması ve Çin'le imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, ABD GSYH büyümesinde Boeing kaynaklı görülen kayıpları karşılayacağını ve GSYH'ye 50 baz puan ile 75 baz puan arasında katkı sağlayacağını öngördü.

Mnuchin, Fow News'a verdiği röportajda anlaşmanın ikinci aşamasında hala görüşülecek önemli noktalar olduğunu belirtirken, Çin ürünlerine uygulanan mevcut tarifelerin, anlaşmanın ikinci aşamasının oluşturulması için bir teşvik olarak devam edeceğini söyledi.

ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşaması imzalandı

Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uygulanacak olan ticaret anlaşmasının ilk aşamasını Çarşamba günü Beyaz Saray'da imzaladı.

2018'in yazında başlayan ve Aralık ayında sonlanan ticari belirsizliğin hafifleyeceğine işaret eden anlaşma kapsamında, Çin ABD'den yaptığımı satın alımları, 2017 düzeylerinin üzerinde olmak üzere, 200 milyar dolar artıracak. Pekin ayrıca, tarım ürünleri satın alımını 2020 yılında 19.5 milyar doların, 2021 yılında da 19.5 milyar doların üzerinde tutacak. Bunun yanında taraflar, özellikle tarım ürünleri olmak üzere, piyasa koşullarının da söz konusu satın alımlar üzerinde belirleyici olacağı konusunda uzlaştı.

Anlaşmaya göre, Çin 2020 yılında hizmetlere 12.8 milyar dolar, enerjiye de 12.5 milyar dolar daha fazla harcama yapacak. Anlaşmayla ayrıca, zorunlu teknoloji transferleri, fikri mülkiyetin korunması ve döviz manipülasyonu garantisi konularının da gözden geçirilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a göre, anlaşmanın ikinci kısmı için henüz bir zaman çizelgesi oluşturulmazken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer da anlaşmanın 30 gün içinde resmi olarak uygulanacağını söyledi.

Abd hazine bakanı çin ticaret anlaşması gsyh'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemi gerçekleşti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:38 2020'nin ilk Eurobond ihracına rekor talep - Son Dakika
17:38 Adana'da FETÖ sanığı avukatların yargılandığı dava - Son Dakika
17:38 Konyalı esnaflara TSE belgesi verildi - Son Dakika
17:38 Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
17:38 Mersin'de sakat kedi ve köpek yürüteçle hayata tutundu - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abd hazine bakanı çin ticaret anlaşması gsyh'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]