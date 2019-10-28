Son Dakika Haberleri: Abd hazine bakanı iran'a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız
Son Dakika Güncel Abd hazine bakanı iran'a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız

Abd hazine bakanı iran'a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız

8 dakika önce

ABD Hazine Bakanı İran'a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağızİsrail, (DHA)- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD Hazine Bakanı İran'a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız

İsrail, (DHA)- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Mnuchin, 'İran'a yönelik yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız' dedi.

Mnuchin, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, İran'a yönelik uygulanmaya başlanan yaptırımların maksimum seviyeye çıkarılacağını söyledi.

Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mnuchin, 'Yaptırımlar için azami baskı kampanyası yürüttük. Çalıştılar, çalışıyorlar, parayı kesiyorlar' dedi ve Netanyahu'ya, 'Ekibinizle birlikte çok verimli bir çalışma yemeğinden geldim. Bize takip edeceğimiz bir sürü özel fikir verdiler' dedi.

Abd hazine bakanı iran'a yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız

Steven Mnuchin, İsrail, İran, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:43 Kaynak: DHA
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