ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den "teşvik paketi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 'teşvik paketi' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den "teşvik paketi" açıklaması Açıklaması

17 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketi kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) ile ekonomiyi desteklemeye yönelik 4 trilyon dolara yakın likidite sağlanacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketi kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) ile ekonomiyi desteklemeye yönelik 4 trilyon dolara yakın likidite sağlanacağını bildirdi.

Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 ile mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketine ilişkin Kongre'deki görüşmelerin bugün tamamlanacağını söyledi.

Paketin yarın oylanmasını beklediklerini dile getiren Mnuchin, paketin küçük işletmeler için kredi ve Amerikalı aileler için doğrudan nakit desteği içerdiğini anlattı.

Mnuchin, küçük işletmelere sağlanacak destekle çalışanların işten çıkarılmaması ve ödemelerinin yapılabilmesinin amaçlandığını belirterek işletmelere sağlanacak kredi desteğinin bu işletmelerin iki haftalık nakit akışını ve bazı genel masraflarını kapsayacağını, çalışanlar işten çıkarılmazsa borçların affedileceğini söyledi.

Teşvik paketine yer alan doğrudan nakit desteğine de değinen Mnuchin, "Dört kişilik bir aile için ortalama doğrudan depozit veya çek ödemesi yaklaşık 3 bin dolar olacak." dedi.

Mnuchin, Kovid-19 salgını nedeniyle işten çıkarılanlar için geliştirilmiş işsizlik sigortasının da teşvik paketinin bir başka bileşeni olduğunu dile getirdi.

Fed'in de Kovid-19 salgınından zarar gören işletmelere kredi fonu sağlanmasında önemli rol oynayacağına dikkati çeken Mnuchin, "Teşvik paketinin dördüncü bileşeni, Fed ile çalıştığımız önemli bir paket. Ekonomiyi desteklemek için kullanabileceğimiz 4 trilyon dolara kadar likiditeye sahip olacağız." diye konuştu.

Mnuchin, bu likidite önlemlerinin işletmelere 90 ila 120 güne kadar geniş tabanlı yardım imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti         
15:47
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den "teşvik paketi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]