Son Dakika Haberleri: ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Yaptırımlar işe yarıyor
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ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Yaptırımlar işe yarıyor

46 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının, İran hükümetinin tepkilerine göre, işe yaradığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Yaptırımlar işe yarıyor, System.String[]
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının, İran hükümetinin tepkilerine göre, işe yaradığını söyledi.
Bahreyn'de, ABD'nin 'Barıştan Refaha' ekonomi konferansında CNBC'ye konuşan Mnuchin, "Yaptırımlar konusunda gösterdikleri tepkilere göre, yaptırımlar işe yarıyor. Bu yaptırımların işe yaradığının kanıtıdır" dedi.
ABD'nin İran ile probleminin 'kötü davranışlar' olduğunu belirten Mnuchin, "İran bölgede terörü destekliyor, bölgede istikrarsızlığa sebep olurken, müttefiklerimiz ve ortaklarımızı tehlikeye atıyor. Buna katlanamayız" dedi.


- Bahreyn
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
Bahreyn, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Dünya
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