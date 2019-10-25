Son Dakika Haberleri: ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında
Son Dakika Dünya ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında

ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında

13 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Ron Wyden, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Halkbank Davası'na yönelik müdahalede bulunup bulunmadığını incelemek için soruşturma açacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Ron Wyden, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Halkbank Davası'na yönelik müdahalede bulunup bulunmadığını incelemek için soruşturma açacağını duyurdu. Senatör Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'ın yanıtlaması için dokuz soru yöneltti.


Senato Finans Komitesi Kıdemli Üyesi, Demokrat Senatör Ron Wyden, geçtiğimiz haftalarda New York Federal Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan Halkbank davası ile Trump yönetimi arasındaki ilişki hakkında bilgi istedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:14 
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