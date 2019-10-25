ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında
13 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Ron Wyden, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Halkbank Davası'na yönelik müdahalede bulunup bulunmadığını incelemek için soruşturma açacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Ron Wyden, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Halkbank Davası'na yönelik müdahalede bulunup bulunmadığını incelemek için soruşturma açacağını duyurdu. Senatör Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'ın yanıtlaması için dokuz soru yöneltti.
Senato Finans Komitesi Kıdemli Üyesi, Demokrat Senatör Ron Wyden, geçtiğimiz haftalarda New York Federal Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan Halkbank davası ile Trump yönetimi arasındaki ilişki hakkında bilgi istedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:14
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