ABD Hazine Bakanı'ndan faiz kararına destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı'ndan faiz kararına destek - Son Dakika Ekonomi

ABD Hazine Bakanı'ndan faiz kararına destek

1 saat önce

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Fed'in kararını destekliyorum.

ABD Hazine Bakanı'ndan faiz kararına destek, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, " Fed'in kararını destekliyorum. Doğru olanı yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

Steven Mnuchin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:31 
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