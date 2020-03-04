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ABD Hazine Bakanı'ndan faiz kararına destek
1 saat önce
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Fed'in kararını destekliyorum.
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, " Fed'in kararını destekliyorum. Doğru olanı yaptıklarını düşünüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:31
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