ABD Hazine Bakanı: S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, S-400 alımı nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyledi, Bakan Mnuchin ancak bu konuda henüz karar alınmadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:15
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