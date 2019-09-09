Son Dakika Haberleri: ABD Hazine Bakanı: S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir
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ABD Hazine Bakanı: S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, S-400 alımı nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyledi, Bakan Mnuchin ancak bu konuda henüz karar alınmadığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı: S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, S-400 alımı nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyledi, Bakan Mnuchin ancak bu konuda henüz karar alınmadığını ifade etti.


Ayrıntılar geliyor.

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Steven Mnuchin, Donald Trump, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:15 
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