ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 2021 bütçesini Kongre'de sundu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 2021 bütçesini Kongre'de sundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 2021 bütçesini Kongre'de sundu Açıklaması

20 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yapılan ticaret anlaşmalarıyla ABD'de daha iyi bir ekonomik büyüme beklediklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 2021 bütçesini Kongre'de sundu Açıklaması, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yapılan ticaret anlaşmalarıyla ABD'de daha iyi bir ekonomik büyüme beklediklerini ifade etti.

Mnuchin, bugün ABD Kongresi Finans Komitesi'ne 2021 yılı bütçesini sundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik özgürlük gündeminin çalıştığına işaret eden Mnuchin, vergi indirimleri, düzenlemelere ilişkin reformlar ve ticaret anlaşmalarının Amerikalıların hayatlarını iyileştirdiğini söyledi.

Mnuchin, ülkede yüzde 3,6 olan işsizlik oranının tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını anımsatarak, özel sektör çalışanlarının kazançlarının geçen yıl yüzde 3 yükseldiğini ve gelişen istihdam ortamıyla iş gücüne katılım oranının arttığı aktardı.

Amerikalıların her zamankinden daha fazla kariyer fırsatına sahip olduğunun altını çizen Mnuchin, 25-54 yaş arası iş gücüne katılma oranının geçen ay yüzde 83,1 olarak gerçekleştiğini ve son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

"Ticaret anlaşmalarıyla daha iyi bir ekonomik büyüme bekliyoruz"

Amerika'nın ekonomik gücünün en parlak noktasında olduğunu, diğer ülkelerde ise rüzgarın tersten estiğini dile getiren Mnuchin, "Bazı önemli ticaret ortaklarımızla ticaret anlaşmaları yaptığımız için önümüzdeki yıl ABD'de daha iyi bir ekonomik büyüme bekliyoruz. Çin ile birinci aşama ticaret anlaşması, işletmelerimiz için kritik, uygulanabilir önlemler ve çiftçilerimiz için büyük bir destekle sonuçlanacak." dedi.

Mnuchin, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'nın (USMCA) başarılarını daha da artıracağını ifade etti.

Hazine Bakanı Mnuchin, "Başkan Trump'ın ekonomi politikaları, iş ortamımızı iyileştirmesinin yanı sıra zaman içerisinde ulusal borcumuzu ve bütçe açıklarımızı düşürecek ekonomik büyümeyle sonuçlanacak. Federal hükümetin geliri 2019 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı." diye konuştu.

Mnuchin, Trump'ın 2021 bütçe teklifinin yönetimin ulusal güvenliğin yanı sıra ekonomik büyümeyi öncelemeye devam edeceğini gösterdiğini dile getirdi.

Sunumun ardından senatörlerin sorularını yanıtlayan Mnuchin, koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkilerine ilişkin bir soruya, "Koronavirüsün ekonomiye bu yılın ötesinde bir etkisi olmasını beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, söz konusu virüsün ABD'nin uzun vadeli büyüme tahminlerini etkilemeyeceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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