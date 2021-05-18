ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi - Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi

18.05.2021 18:47
ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikan İstihdam Planı olarak adlandırılan altyapı paketindeki yatırımlar ve vergi artışına yönelik tekliflerin kurumların net karlılığını ve küresek rekabet güçlerini artıracağını belirterek, iş dünyasından destek istedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikan İstihdam Planı olarak adlandırılan altyapı paketindeki yatırımlar ve vergi artışına yönelik tekliflerin kurumların net karlılığını ve küresek rekabet güçlerini artıracağını belirterek, iş dünyasından destek istedi.

Yellen, ABD Ticaret Odası tarafından ekonomik toparlanmaya ilişkin düzenlenen Küresel Forum etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

Acil önceliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirmek ve ekonomik yıkımlarını gidermek olduğuna işaret eden Yellen, salgını bitirmenin toparlanmayı şekillendirme ve en acil sosyoekonomik zorlukları çözme fırsatı verdiğini söyledi.

Yellen, kamu altyapısına ve kurumlarına yönelik yatırım yetersizliğini çözmek için Amerikan maliye politikasının çerçevesinin yeniden belirlenmesi gerektiğine inandığını belirterek, Amerikan İstihdam Planı ve Amerikan Aileler Planı'nın sunulduğunu, bu planların çalışanlar için daha fazla fırsat ve daha yüksek yaşam standartları sağlayacağını, zamanla eşitsizliklerin daha az olduğu dinamik bir ekonomiyi teşvik edeceğini anlattı.

Herhangi bir özel sektör yatırımı gibi altyapı projesinin getirisinin belirsiz olduğunun farkında olduklarını kaydeden Yellen, önerdikleri planın Amerikan halkına önemli bir pozitif getirisinin olacağını aktardı.

"Kurumlar vergisini tarihsel normlara döndürmeyi önerdik"

Yellen, kurumlar vergisi sistemini temelden yeniden düzenlemeyi de önerdiklerini vurgulayarak, bunun önerilen kamu yatırımlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kurumlar vergisini tarihsel normlara döndürmeyi tavsiye ettiklerini belirten Yellen, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, şirketleri faaliyetlerini yurt dışına taşımaları ve karlarını düşük vergili ülkelere kaydırmaları için ödüllendiren teşvikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu çabanın bir parçası olarak, uluslararası ortaklarımızla oranları dibe çekme yarışa son vermek için küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalışıyoruz. İstihdam Planı'nda yer alan yatırımların ve vergi tekliflerinin kurumlarımızın net karlılığını artıracağına ve küresel rekabet güçlerini artıracağına eminiz. İş liderlerinin bunu bu şekilde göreceğini ve İstihdam Planını destekleyeceğini umuyoruz."

Yellen, iklim değişikliğiyle mücadelenin de önemine dikkati çekerek, daha yeşil bir ekonomiye geçişin ekonomiye yıllarca sürecek bir destek sağlayacağının altını çizdi.

Biden'ın 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketinin vergi artışlarıyla finanse edilmesi planlanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayı başında, ekonomi planının ilk ayağını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı.

Nasıl finanse edileceği tartışma konusu olan paket, kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılmasını öngören Vergi Planı'nı da beraberinde getirmişti.

Biden, 28 Nisan'da Kongre'de yaptığı ilk konuşmada da ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcamaları içeren 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi duyurmuştu.

Söz konusu paketin finansmanı için en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesi ve sermaye kazancı vergisinin yüzde 39,6'ya çıkarılması gündeme gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Janet Yellen, İstihdam, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti         
19:46
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu         
19:12
Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor         
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı         
18:26
Hande Erçel ile dolu dizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin, gelen soru üzerine sinirlendi Hande Erçel ile dolu dizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin, gelen soru üzerine sinirlendi         
18:09
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı         
17:10
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada         
15:51
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 20:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement