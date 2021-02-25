ABD Hazine Bakanı Yellen: "Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik" - Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Yellen: "Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik"

25.02.2021 19:37
ABD Hazine Bakanı Yellen:

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almanın güçlü bir ekonomik toparlanma için önemli olduğunu belirterek, hızlı ve gerçekten küresel bir aşılama programının ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almanın güçlü bir ekonomik toparlanma için önemli olduğunu belirterek, hızlı ve gerçekten küresel bir aşılama programının ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik olduğunu ifade etti.

Yellen, 26 Şubat'ta video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi G20'deki mevkidaşlarına yönelik bir mektup kaleme aldı.

Küresel toplumun bir yılı aşkın süredir Kovid-19 salgınının neden olduğu sağlık krizi ile ekonomik krizin zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu anımsatan Yellen, salgınının halkın sağlığı ve refahı, ekonomiler ile toplumların sosyal dokusu üzerindeki yıkıcı etkisinin görülmeye devam ettiğini kaydetti.

Yellen, bu krizlere karşı hiçbir ülkenin tek başına zafer ilan edemeyeceğini ve iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "İlk görevimiz virüsü durdurmak olmalı. Dünya genelinde salgını kontrol altına almak, güçlü bir ekonomik iyileşme için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mali desteği erken çekmeme çağrısı

ABD'nin yerel ve küresel aşılama kampanyasına verdiği öneme işaret eden Yellen, aşılara erişimin olmaması halinde özellikle düşük gelirli ülkelerin daha fazla can kaybı yaşayacağını ve ekonomik toparlanmanın gereksiz yere gecikeceğini aktardı.

Yellen, G20 ülkelerine aşılamaya yönelik girişimlere verdikleri desteği artırma çağrısında bulunarak, "Hızlı ve gerçekten küresel bir aşılama programı, küresel ekonomiye sağlayabileceğimiz en güçlü teşviktir." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara ekonomik destek sağlamaya ve ekonomileri daha güçlü ve kapsayıcı olacak şekilde yeniden inşa etmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Yellen, "G20 ülkelerini önemli mali ve maliye politikası önlemleri almaya devam etmeye, desteği çok erken çekmekten kaçınmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Yellen'dan düşük gelirli ülkeler için yeni SDR tahsisine destek

Yellen, özellikle düşük gelirli ülkelerin salgından ağır bir darbe aldığına dikkati çekerek, bu ülkelerin sağlık krizi ile ekonomik krize yanıt verebilmek için sınırlı politika seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Düşük gelirli ülkeleri desteklemek için daha fazla uluslararası eylem olmaması halinde küresel ekonomide tehlikeli ve kalıcı bir sapma riskiyle karşı karşıya olunacağını belirten Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumların küresel sağlık müdahalesinin finansmanında, yeşil toparlanmanın desteklenmesinde ve borç kırılganlıklarının ele alınmasında rol oynamaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, "IMF'ye yeni özel çekme hakları (SDR) tahsis edilmesi, düşük gelirli ülkelerin çok ihtiyaç duyduğu sağlık ve ekonomik toparlanma çabalarını kolaylaştırmak için likiditeyi artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Yellen, devam eden ikili finansmanın yanı sıra, düşük gelirli ülkelerdeki toparlanma çabalarını desteklemek için daha fazla SDR kanalize edilmesi gerektiğini vurguladı.

"G20, dijital ödeme çalışmalarını desteklemeye devam etmeli"

Salgının iş ve günlük yaşamın çoğunu çevrim içi ortama taşıdığına da dikkati çeken Yellen, şunları kaydetti:

"İnsanların giderek dijitalleşen bu dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmaya yönelik çabalara yatırım yapmalıyız. G20, Finansal İstikrar Kurulu ve standart belirleme organlarında dijital ödemeler konusundaki çalışmaları desteklemeye devam etmeli. Kötü niyetli ve yasa dışı faaliyetler için kullanımları dahil olmak üzere olası riskleri azaltırken ödeme sistemlerimizin hızını ve verimliliğini artırabileceğimize inanıyorum."

Yellen, Kovid-19 salgının iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirterek, gerçek anlamda kolektif ve çok taraflı bir yanıtın bu küresel soruna tek gerçekçi çözüm olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Janet Yellen, Maliye, G-20, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, erken seçim için tarih verip Cumhur İttifakı'na seslendi Öz kızını kurşuna yağmuruna tutarak katleden cani baba, mahkemede utanmadan kendisini savundu Okan Bayülgen 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Gurbetçi, fındık bahçesinde benzinle kendini yaktı İş yerinde kendini asan genci arkadaşları bulup ipten indirdi Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı Benzin içme bağımlılığı olan genç kadın, ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor         
19:35
Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı         
18:31
İbo Show'un konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
18:14
Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı         
17:59
Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek         
17:49
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı         
15:13
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt         
14:01
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
NASA'nın en gelişmiş keşif aracı kaydetti! Kızıl Gezegen'deki delta ve yamaçlar böyle görüntülendi NASA'nın en gelişmiş keşif aracı kaydetti! Kızıl Gezegen'deki delta ve yamaçlar böyle görüntülendi         
12:51
Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi         
12:14
Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum         
11:52
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 19:54:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Hazine Bakanı Yellen: "Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei