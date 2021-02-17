ABD Hazine Bakanı Yellen, ECB Başkanı Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü - Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Yellen, ECB Başkanı Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü

17.02.2021 02:35
ABD Hazine Bakanı Yellen, ECB Başkanı Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede, Yellen'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirme, güçlü küresel ekonomik toparlanmayı destekleme, finansal istikrarı sürdürme ve iklim değişikliği tehdidi de dahil olmak üzere ortak öncelikleri ele aldığı aktarıldı.

Karşılıklı çıkarları ilgilendiren ekonomik ve mali konularda transatlantik iş birliğinin derinleştirilmesinin öneminin vurgulandığına işaret edilen açıklamada, Yellen'ın ECB'nin salgına karşı hızlı ve kararlı politika müdahalesini övdüğü, Avrupa ve ABD'de büyüme ile istihdamı teşvik edecek politika araçlarının görüşüldüğü kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Janet Yellen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, ECB Başkanı Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü - Son Dakika Ekonomi


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