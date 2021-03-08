ABD Hazine Bakanı Yellen, Kovid-19 kaynaklı krizin kadınlar üzerindeki etkisinin trajik olduğunu söyledi - Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Yellen, Kovid-19 kaynaklı krizin kadınlar üzerindeki etkisinin trajik olduğunu söyledi

08.03.2021 22:03
ABD Hazine Bakanı Yellen, Kovid-19 kaynaklı krizin kadınlar üzerindeki etkisinin trajik olduğunu söyledi, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu krizin kadınlar üzerindeki etkisinin "trajik" olduğunu belirterek, iş gücü piyasası koşullarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu krizin kadınlar üzerindeki etkisinin "trajik" olduğunu belirterek, iş gücü piyasası koşullarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

Yellen ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların ekonomideki rolüne ilişkin video konferans yöntemiyle söyleşi gerçekleştirdi.

ABD'de kadınların iş gücüne katılımının salgından önce de Avrupa'dakinden daha az olduğuna işaret eden Yellen, salgının kadınların iş gücü ve ekonomideki yerlerini etkileyebilecek risklerinin ele alınmasının önemini vurguladı.

Yellen, "Bu krizin kadınlar, özellikle de düşük vasıflı kadınlar ile azınlıklar üzerindeki etkisinin kesinlikle trajik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Salgının kadınların gelirleri ve sahip olduğu ekonomik fırsatlar üzerinde "son derece adaletsiz" bir etkiye neden olduğuna dikkati çeken Yellen, kadınların özellikle hizmet sektöründe yer almaları nedeniyle büyük iş kayıpları yaşadıklarını ve birçoğunun çocuklarına bakmak için işlerinden ayrıldığını anlattı.

Yellen, uzun vadede kadınların iş gücü piyasasındaki koşullarının iyileştirilmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

"Üst düzey pozisyonlarda daha fazla kadın olması gerekiyor"

IMF Başkanı Georgieva da ekonomide hala yeterli sayıda kadının yer almadığına dikkati çekerek, herkesin eşit derecede rahat hissedeceği bir ortam sağlanması gerektiğini vurguladı.

Georgieva, "Üst düzey pozisyonlarda daha fazla kadın olması gerekiyor. Üst düzey pozisyonlardaki bu kadınlar, genç kadınların öne çıkması için güven duygusunu yarattıklarından emin olmalı, diğer kadınlara rehberlik etmeli." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Para Fonu, Janet Yellen, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, Kovid-19 kaynaklı krizin kadınlar üzerindeki etkisinin trajik olduğunu söyledi - Son Dakika Ekonomi


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