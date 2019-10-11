Son Dakika Haberleri: ABD Hazine Bakanından "Türkiye" açıklaması
Son Dakika Güncel ABD Hazine Bakanından 'Türkiye' açıklaması

ABD Hazine Bakanından "Türkiye" açıklaması

1 saat önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanından

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurdu.

Mnuchin, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik "birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.

Trump'ın Suriye'deki Barış Pınarı Harekatından "endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir DEAŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullandı.

"Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağımızı söylemek isterim." ifadesini kullanan Mnuchin, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarını vurguladı.

Mnuchin, "(Türkiye'nin) Finansal kurumlarını, dikkatli olmaları ve kendilerine yaptırım gelebileceğini konusunda uyarıyoruz. Bir kez daha söylüyorum şu anda bir yaptırım yok. Ancak bu bize verilen en geniş başkanlık yetkileri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların "güçlü" olacağını belirten Mnuchin, "Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye'nin ekonomisini kapatırız." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı! Trump, kararnameyi imzaladı
Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı Türkiye-Arnavutuk maçında Merih ile Bare arasında gerginlik! PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 23:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Hazine Bakanından "Türkiye" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]