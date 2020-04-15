ABD Hazine Bakanlığı hava yolu şirketleriyle

ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, ülkenin büyük hava yolu şirketlerinin mali yardımdan faydalanması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından yapılan açıklamada, bazı büyük hava yolu şirketlerinin Maaş Destek Programı'na katılmak istediğine yönelik haberleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Bunun Amerikalı işçilere destek verecek ve vergi mükelleflerine uygun tazminatı sağlarken hava yolu endüstrisinin stratejik önemini korumaya yardımcı olacak önemli bir program olduğunu belirten Mnuchin, Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, SkyWest Airlines ve Southwest Airlines şirketlerinin Maaş Destek Programı'na katılmayı planladıklarını bildirdi.

Mnuchin, diğer hava yolu şirketlerinin katılımına ilişkin görüşmelerin de devam ettiğine işaret ederek, şunları belirtti:

"Hazine, daha küçük hava yolu şirketlerinin de başvurularını kısa sürede gözden geçirmek ve onaylamak için çalışıyor. Kargo ve yüklenici firmalar için daha fazla rehberlik çok yakında sağlanacaktır. Gerekli anlaşmaları sonuçlandırmak ve ödemeleri mümkün olduğunca çabuk yapmak için hava yolu şirketleriyle birlikte çalışmayı umuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi kapsamında, Kovid-19 salgınından etkilenen hava yolu şirketleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülmüştü.