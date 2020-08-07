ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong Lideri Carrie Lam ve diğer Çinli ve Hong Konglu yetkililere... - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong Lideri Carrie Lam ve diğer Çinli ve Hong Konglu yetkililere...
ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong Lideri Carrie Lam ve diğer Çinli ve Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong Lideri Carrie Lam ve diğer Çinli ve Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulama kararı aldı. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:59
Kaynak: İHA
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