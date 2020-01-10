ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni... - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni...

6 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni..., System.String[]

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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