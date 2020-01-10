ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni... - Son Dakika

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ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni...
6 saat önce
ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:14 Kaynak: AA
ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.
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