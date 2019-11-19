ABD Hazine Bakanlığı IŞİD'e destek gerekçesiyle Şanlıurfa merkezli bir şirket ve şirketin sahibi...

ABD Hazine Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli bir şirket ve bu şirketin sahibi iki kardeş, İsmail Bayaltun ve Ahmet Bayaltun'a IŞİD'e kritik önemde mali ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle ABD'deki varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC)'ın Türkiye'de bulunan iki IŞİD tedarik sorumlusunun ve Suriye, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa'da faaliyet göstererek, IŞİD'a kritik önemde mali ve lojistik destek sağlayan dört IŞİD bağlantılı şirketin tespit edildiği" vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın ambargo listesine aldığı şirketlerden Biri Sahloul Döviz Şirketi.

Bu şirketin Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen IŞİD bağlantılı kişilerin paralarını elinde tuttuğu ve şirketin aynı zamanda IŞİD'in o zaman Irak'ın Musul kentinde bulunan dış yardımların gönderilmesini sağladığı kaydedildi.

Şirketin ayrıca, 2016'da Türkiye'deki IŞİD militanlarına binlerce dolar aktarılmasında kullanıldığı ileri sürüldü.

IŞİD'e mali ve lojistik destek sağladığı belirtilen diğer iki şirket ise El Sultan Para Transfer ve Tawasul . Bakanlık, IŞİD'in Tawasul'u para tranferi için kullandığını vurguladı.

ACL İthalat İhracat

Bakanlığın IŞİD'e destek olmakla suçladığı dördüncü ve son şirket ise İsmail ve Ahmet Bayaltun adlı kişilerin sahip olduğu, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren ACL İthalat İhracat.

İsmail Bayaltun, örgüte, mali, malzeme, teknolojik mal ve hizmetler sağlamakla suçlanıyor.

İsmail Bayaltun'un kardeşi Ahmet Bayaltun ile, 2018 sonlarına kadar IŞİD militanlarına destek oldukları söyleniyor. Şirketlerinin de 2015-2017 arasında örgüte ekipman sağladığı kaydediliyor. Ahmet Bayaltun'un 2017 başlarında IŞİD tedarik görevlisi olarak tespit edildiği de ifade ediliyor.

İsmail Bayaltun'un 2018 itibariyle ACL İthalat İhracat'ın yönetim kurulu başkanı olduğu ve şirketi kardeşleriyle birlikte çalıştırdığı söyleniyor.

İsmail Bayaltun'un ABD'deki tüm varlıklarının da bloke edildiği ifade ediliyor.

Buna ek olarak bakanlığı, Afganistan'da faaliyet gösteren ve "hayır kurumu" kisvesi altında IŞİD'in Afganistan'da faaliyet gösteren militanlarına fon aktaran Nejaat Sosyal Refah Örgütü'ne karşı da hareket geçtiği vurgulandı.