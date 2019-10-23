Son Dakika Haberleri: ABD Hazine Bakanlığı: "Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kaldırıldı"
Son Dakika Güncel ABD Hazine Bakanlığı: 'Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kaldırıldı'

ABD Hazine Bakanlığı: "Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kaldırıldı"

27 dakika önce

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı:

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın ardından Türkiye'den bazı bakan ve üst düzey devlet yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün ABD Hazine Müsteşarlığı Dış Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına uygulanan yaptırımları 17 Ekim'de Suriye'de başlayan ateşkes kapsamında kaldırmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, Hazine Sekreteri Steven T. Mnuchin'in, "Ateşkesin sonucu ve Başkan Donald J. Trump'ın onayıyla Hazine üç Türk bakan ve iki üst düzey devlet yetkilisi için alınan yaptırım kararını kaldırdı" ifadelerine yer verildi.

OFAC, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez aleyhine yaptırım kararı almıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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