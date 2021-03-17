ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı - Son Dakika

ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı

17.03.2021 20:57
ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı, System.String[]

ABD Hazinesi, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato onayının ardından, Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi kapsamında, bir haftada 90 milyon kişiye toplam 242 milyar dolar tutarında yardım çeki dağıttı.

ABD Hazinesi, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato onayının ardından, Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi kapsamında, bir haftada 90 milyon kişiye toplam 242 milyar dolar tutarında yardım çeki dağıttı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, ilk aşamada toplam 442 milyon dolar tutarında 150,000 adet fiziki çek postalandığı ve çeklerin alacak kişilere geçen hafta sonunda ulaştırıldığı belirtildi.

ABD Kongresi'nin iki kanadı tarafından onaylanmasının ardından, geçen hafta, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında Amerikalılar'a 1,400 dolarlık çeklerin yanında, işsizlere de her hafta 300'er dolarlık ödeme yapılıyor.

Yeni düzenlemeye göre, 75,000 dolara kadar kazanan bireyler ya da 150,000 dolardan az kazanan çiftler, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları her yetişkin veya çocuk için 1,400 dolara hak kazanıyor. Gelir arttıkça ödemeler aşamalı olarak azalıyor; örneğin 80,000 dolar ve üzerinde kazanan bekarlar ya da 160,000 dolar kazanan çiftler yardım almıyorlar.


Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Senato, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı - Son Dakika Ekonomi


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