ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak - Son Dakika

ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak

01.02.2021 23:51
ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak, System.String[]

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

    Bakanlık, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

    Açıklamada, hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

      Mart sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün Kasım 2020'de duyurulan tahminden 853 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

      Açıklamada, hazinenin yılın ikinci çeyreğinde de 95 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

      Hazinenin 2020'nin ekim-aralık döneminde ise 597 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,729 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.

      Bakanlık, Kasım 2020'de paylaştığı tahminde, hazinenin 2020'nin son çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, aralık sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.

      Amerika Birleşik Devletleri, Haziran, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

      Kaynak: AA

      Son Dakika Ekonomi ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak - Son Dakika Ekonomi


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