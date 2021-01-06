ABD, Hedasi Barajı konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya'yı bağlayıcı bir anlaşma istiyor - Son Dakika

ABD, Hedasi Barajı konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya'yı bağlayıcı bir anlaşma istiyor

06.01.2021 20:41
ABD, Hedasi Barajı konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya'yı bağlayıcı bir anlaşma istiyor, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı müzakerelerinde bağlayıcı bir anlaşmaya varılması konusunda istekli olduğunu bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı müzakerelerinde bağlayıcı bir anlaşmaya varılması konusunda istekli olduğunu bildirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, günübirlik resmi temasları kapsamında Sudan'a gelen ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Orgeneral Burhan, ABD ile başta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmak üzere her alanda stratejik ilişkiler geliştirme arzusunda olduklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin da " Washington, Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında bağlayıcı bir anlaşmaya varılması konusunda istekli." ifadesini kullandı.

Sudan, görüşmelere katılmama kararı almıştı

Sudan, Afrika Birliği'nden uzmanlar ve gözlemcilerle baraj konusunda ikili görüşme çağrısına yanıt alamadığı gerekçesiyle, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesine ilişkin bir aylık aranın ardından 2 gün önce yeniden başlatılan üçlü müzakerelere katılmamıştı.

Sudan, kasımda geçmiş toplantılardaki müzakere yöntemlerinin faydasız olması ve Afrika Birliği uzmanlarına daha fazla rol tanınacak yeni bir yaklaşımla müzakerelerin sürdürülmesi teklifine cevap alınamaması üzerine bakanlar seviyesinde gerçekleştirilen görüşmelere katılmama kararı almıştı.

Kriz 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

ABD'nin ara buluculuğunun başarısız olmasının ardından Haziran 2020'den bu yana Afrika Birliği nezdinde toplanan ülkeler, Nil Nehri sularının akışını etkileyeceği düşünülen barajın işletilmesine ilişkin müzakere yürütüyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Temmuz 2020'de su tutmaya başlayan barajın şimdiye dek yüzde 78'i tamamlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Hedasi Barajı konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya'yı bağlayıcı bir anlaşma istiyor - Son Dakika


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