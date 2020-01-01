ABD helikopterleri, Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD helikopterleri, Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı - Son Dakika

ABD helikopterleri, Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı

6 saat önce

Haşdi Şabi mensupları Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğini kuşatırken, ABD helikopterleri büyükelçilik üzerinde uçuş yaptı.

Haşdi Şabi mensupları Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğini kuşatırken, ABD helikopterleri büyükelçilik üzerinde uçuş yaptı.

ABD'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırısını protesto eden Haşdi Şabi mensupları, ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. ABD aleyhine sloganlar atan kalabalık, ABD bayraklarını ve binanın duvarlarını ateşe verdi. Olayların ardından ABD helikopterleri Büyükelçilik binası üzerinde uçuş yaptı. ABD helikopterleri, yanıcı madde atarak protestocuların gitmesini talep etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tutmuştu. İran ise Trump'ın suçlamalarını sert bir dille reddetti. ABD, Bağdat Büyükelçiliğini korumak için 100 deniz piyadesinin Büyükelçilik binasına gönderildiğini açıklamıştı. Kuveyt'ten gönderilen Amerikan deniz piyadelerinin büyükelçilik binasına ulaştığı öğrenildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

ABD helikopterleri, Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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