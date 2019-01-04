ABD heyeti 3 kişiyi dinledi
12 dakika önce
ABD heyeti, FETÖ'ye ilişkin temasları kapsamında Türkiye'nin gönderdiği dosyalar üzerinden belirlediği 3 ismi dinledi.
ABD
heyeti, FETÖ'ye ilişkin temasları kapsamında Türkiye
'nin gönderdiği dosyalar üzerinden belirlediği 3 ismi dinledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40
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