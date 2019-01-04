Son Dakika Haberleri: ABD heyeti 3 kişiyi dinledi

ABD heyeti 3 kişiyi dinledi

12 dakika önce

ABD heyeti, FETÖ'ye ilişkin temasları kapsamında Türkiye'nin gönderdiği dosyalar üzerinden belirlediği 3 ismi dinledi.

ABD heyeti 3 kişiyi dinledi, System.String[]
ABD heyeti, FETÖ'ye ilişkin temasları kapsamında Türkiye'nin gönderdiği dosyalar üzerinden belirlediği 3 ismi dinledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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