ABD Heyeti Ankara Adliyesinde
1 saat önce
- ABD heyeti Ankara AdliyesindeANKARA - FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.
- ABD
heyeti Ankara
Adliyesinde
ANKARA - FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.
FBI, ABD'deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış, oradaki soruşturmalar kapsamında da Türkiye
'den adli yardım talep etmişti. FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD'li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bu kapsamda da heyetin ilk teması Ankara Adliyesine gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
yetkilileri, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda FETÖ şüphelilerinin ifadelerini aldı. ABD'li heyette ifade alma işlemi sırasında duruşma salondan hazır bulundu ve alınan ifadeleri dinledi.
ABD'li heyet çalışmalara yemek arası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:13 Kaynak: İHA
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