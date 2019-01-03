ABD Heyeti Ankara Adliyesinde

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.



FBI, ABD'deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış ve soruşturmalar kapsamında da Türkiye'den adli yardım talep etmişti. Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD'li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Heyetin ilk teması Ankara Adliyesinde gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda FETÖ şüphelilerinin ifadelerini aldı. ABD'li heyette ifade alma işlemi sırasında duruşma salonunda hazır bulundu ve alınan ifadeleri dinledi. ABD'li heyet çalışmalara yemek arası verdi. - ANKARA

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