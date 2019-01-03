Son Dakika Haberleri: ABD Heyeti Ankara Adliyesinde

ABD Heyeti Ankara Adliyesinde

54 dakika önce

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.

ABD Heyeti Ankara Adliyesinde, System.String[]
Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.

FBI, ABD'deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış ve soruşturmalar kapsamında da Türkiye'den adli yardım talep etmişti. Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD'li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Heyetin ilk teması Ankara Adliyesinde gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda FETÖ şüphelilerinin ifadelerini aldı. ABD'li heyette ifade alma işlemi sırasında duruşma salonunda hazır bulundu ve alınan ifadeleri dinledi. ABD'li heyet çalışmalara yemek arası verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel
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