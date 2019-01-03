Son Dakika Haberleri: ABD Heyeti Ankara Adliyesinden Ayrıldı

ABD Heyeti Ankara Adliyesinden Ayrıldı

20 dakika önce

ABD heyeti Ankara Adliyesinden ayrıldıANKARA - FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı.

ABD heyeti Ankara Adliyesinden ayrıldı

ANKARA - FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD heyeti, Ankara Adliyesine gelerek FETÖ soruşturmaları kapsamında bilgi aldı. ABD heyeti, buradaki toplantının ardından adliyeden ayrıldı.
FBI, ABD'deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış, oradaki soruşturmalar kapsamında da Türkiye'den adli yardım talep etmişti. FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD'li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bu kapsamda da heyetin ilk teması Ankara Adliyesine gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda FETÖ şüphelilerinin ifadelerini aldı. İfadesi alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz'ın da olduğu öğrenildi. ABD'li heyette ifade alma işlemi sırasında duruşma salondan hazır bulundu ve alınan ifadeleri dinledi.
ABD'li heyet buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli

Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek Son Dakika! ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 22:33:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Heyeti Ankara Adliyesinden Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]