Son Dakika Haberleri: ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı
Son Dakika Güncel ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı

ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı

39 dakika önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı, System.String[]

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar Rus askerinden Mümbiç'te devriye Son Dakika: Beyaz Saray: Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]