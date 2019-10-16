ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı
39 dakika önce
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.
(İHA)
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