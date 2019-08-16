ABD heyeti Güvenli Bölge için Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
39 dakika önce
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, 'Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa
'da incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı
, resmi Twitter
adresinden, Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyareti hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye
'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığı
'ndaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bilgisini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:33
Ziraat Bankası, Venezuela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı 90+8'de gelen gole Bakan Albayrak böyle sevindi Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da