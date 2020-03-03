ABD heyeti Hatay'da - Son Dakika
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ABD heyeti Hatay'da

6 saat önce

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

ABD heyeti Hatay'da, System.String[]

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Heyet, Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.


Ankara'dan Hatay'a gelerek Reyhanlı ilçesinde bulunan BM Lojistik Merkezini ziyaret eden heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.


İdlib'e gideceği öğrenilen heyetin daha sonra BM ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. - HATAY

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
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