ABD heyeti Hatay'da - Son Dakika

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Heyet, Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.



Ankara'dan Hatay'a gelerek Reyhanlı ilçesinde bulunan BM Lojistik Merkezini ziyaret eden heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.



İdlib'e gideceği öğrenilen heyetin daha sonra BM ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. - HATAY