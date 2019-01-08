Son Dakika Haberleri: ABD heyeti ile ilk görüşme yapıldı

ABD heyeti ile ilk görüşme yapıldı

49 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la 2 saat görüştü.

ABD heyeti ile ilk görüşme yapıldı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la 2 saat görüştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35 

Donald Trump, Beştepe, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama Üzerinde Ayet ve Allah Yazılı Banyo Paspası Skandalında Geri Adım

ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:24:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD heyeti ile ilk görüşme yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]