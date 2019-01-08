ABD heyeti ile ilk görüşme yapıldı
49 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la 2 saat görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la 2 saat görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35
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