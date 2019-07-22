ABD heyeti ile üç saatlik 'Suriye' toplantısı
1 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı.
ABD'nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:07
Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi! Davutoğlu ve Gül yıllar sonra bir araya geldi Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik 51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu