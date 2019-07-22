Son Dakika Haberleri: ABD heyeti ile üç saatlik 'Suriye' toplantısı
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ABD heyeti ile üç saatlik 'Suriye' toplantısı

1 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı.

ABD heyeti ile üç saatlik 'Suriye' toplantısı, System.String[]
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı.
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:07 
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