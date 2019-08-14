ABD heyeti Şanlıurfa'da
46 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı