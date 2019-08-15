Son Dakika Haberleri: ABD heyeti, Şanlıurfa'da incelemede bulundu
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ABD heyeti, Şanlıurfa'da incelemede bulundu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

ABD heyeti, Şanlıurfa'da incelemede bulundu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden, Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyareti hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerine müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu vurgulandı. Korgeneral Twitty'nin, yarın Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerine devam edeceği ve ardından Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:31 Kaynak: DHA
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