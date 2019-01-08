Son Dakika Haberleri: ABD Heyeti Türkiye'de

ABD Heyeti Türkiye'de

33 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bir araya geldi.

ABD Heyeti Türkiye'de, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

Kalın başkanlığındaki Türk heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı.

Bolton başkanlığındaki ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:44 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama Üzerinde Ayet ve Allah Yazılı Banyo Paspası Skandalında Geri Adım

Muhafız'ın Başrol Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Sevindiren Haber: İkinci Sezon Çekimleri Tamamlandı ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:17:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Heyeti Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]