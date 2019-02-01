Son Dakika Haberleri: Abd, Hiçbir Ülkenin Venezuela ile Altın ve Petrol Ticareti Yapmamasını İstedi

Abd, Hiçbir Ülkenin Venezuela ile Altın ve Petrol Ticareti Yapmamasını İstedi

1 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan düşürmek için atılan adımlar kapsamında, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol alışverişi yapmamasını istedi. Bolton dün bir Twitter mesajıyla diğer ülkelerden, Venezuela halkından “çalınan” altın, petrol veya başka emtia ticareti yapmamaları gerektiğini söyledi. Maduro’nun muhalifleri, yönetimin altın rezervlerini gizlice ülke dışına çıkardığından şüpheleniyor. […]The post ABD, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol ticareti yapmamasını istedi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Abd, Hiçbir Ülkenin Venezuela ile Altın ve Petrol Ticareti Yapmamasını İstedi, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan düşürmek için atılan adımlar kapsamında, hiçbir ülkenin Venezuela ile altın ve petrol alışverişi yapmamasını istedi.

Bolton dün bir Twitter mesajıyla diğer ülkelerden, Venezuela halkından "çalınan" altın, petrol veya başka emtia ticareti yapmamaları gerektiğini söyledi.

Maduro'nun muhalifleri, yönetimin altın rezervlerini gizlice ülke dışına çıkardığından şüpheleniyor.

Venezuela'da süren iktidar savaşında Maduro'nun karşısında kendisini cumhurbaşkanı ilan etmiş olan Juan Guaido ve ABD başta olmak üzere onu destekleyen Batılı ülkeler var. Bu kesim, Maduro'nun derhal iktidarı devretmesini ve ülkede yeni seçimler yapılmasını istiyor.

Rusya, Çin ve Türkiye'nin desteklediği Maduro ise geçen yıl ikinci kez kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin hileli olduğu iddiaları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküntüye rağmen görevini bırakmayacağını söylüyor.

Petrol üretiminin düşmesi ve en büyük alıcısı olan ABD'ye petrol satışını kısıtlayan yeni yaptırımlarla karşı karşıya olan Venezuela'nın Rusya ve Çin'e olan borçlarını ödemede zorlanacağı düşünülüyor.

Bu bağlamda Pazartesi günü Moskova'dan Caracas'a gelen tarifesiz bir Rus Boeing 777 uçağı, Maduro yönetiminin altın rezervlerinin bir bölümünü daha ülke dışına çıkaracağı yolundaspekülasyona yol açtı. Venezuela geçen yıl 900 ton altınını Türkiye'ye göndermişti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 

Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Sektörel
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