Abd, Hindistan'da 6 Adet Nükleer Santral Kuracak
1 saat önce
ABD’nin Hindistan’da 6 nükleer enerji santrali kuracağı duyuruldu. İki ülke, 11 yıl önce nükleer işbirliği anlaşması imzalamıştı. Hindistan basınında yer alan habere göre, Washington’da düzenlenen Hindistan-ABD Stratejik Güvenlik Diyaloğu toplantısının ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke yetkililerinin küresel güvenlik ve sivil nükleer enerji konusunda iş birliğini artırma yönünde anlaşmaya vardığı kaydedildi. Ortak açıklamada, ABD’nin Hindistan’da […]The post ABD, Hindistan’da 6 adet nükleer santral kuracak appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
'nin Hindistan
'da 6 nükleer enerji santrali kuracağı duyuruldu. İki ülke, 11 yıl önce nükleer işbirliği anlaşması imzalamıştı.
Hindistan basınında yer alan habere göre, Washington
'da düzenlenen Hindistan-ABD Stratejik Güvenlik Diyaloğu toplantısının ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke yetkililerinin küresel güvenlik ve sivil nükleer enerji konusunda iş birliğini artırma yönünde anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Ortak açıklamada, ABD'nin Hindistan'da 6 nükleer enerji santrali kuracağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, iki ülkenin kitle imha silahlarının yayılmasını engelleme konusunda birlikte çalışacağına işaret edildi.
Hindistan ve ABD arasında nükleer enerji konusundaki iş birliği, 2008'in ekim ayında imzaladıkları anlaşmaya dayanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:40
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