ABD, Hindistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde seyrüsefer serbestisi faaliyetinde bulundu - Son Dakika

ABD Donanmasının 7'nci Filosu, Hindistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) seyrüsefer serbestisi operasyonu (FONOP) icra etti.

Filo'dan yapılan açıklamada, güdümlü füze destroyeri USS John Paul Jones'un, 7 Nisan'da Hindistan'ın MEB'indeki Lakshadweep Adaları'nın yaklaşık 240 kilometre batısında FONOP faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

FONOP'un Yeni Delhi yönetiminin rızasını talep etmeden uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğü aktarılan açıklamada, Hindistan'ın kendi MEB'inde veya kıta sahanlığında askeri tatbikatlar veya manevralar yapılması için rızasının alınmasına yönelik bir iddianın uluslararası hukukla bağdaşmadığı savunuldu.

Açıklamada, FONOP'un "Hindistan'ın aşırı denizcilik" iddialarına rağmen uluslararası hukukta belirlenen denizin yasal kullanımı ile hakları ve özgürlükleri desteklediği savunularak, ABD güçlerinin Hint-Pasifik bölgesinde her gün faaliyet gösterdiğine işaret edildi.

ABD, gelecekte rutin FONOP faaliyetlerine devam edecek

Tüm faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde planlandığına, ABD'nin uluslararası hukukun izin verdiği her yerde seyrüseferde bulunacağına işaret edilen açıklamada, gelecekte de rutin FONOP faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

Yeni Delhi yönetiminden konuya ilişkin henüz bir tepki veya açıklama gelmedi.

Hindistan'ın da aralarında bulunduğu "Dörtlü" grubun şubatta yaptığı toplantıda, ABD, özgür ve serbest Hint-Pasifik bölgesinde seyrüsefer serbestisi ve bölgesel bütünlüğü desteklemek dahil iş birliğinin güçlendirileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Dörtlü grup, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'dan oluşuyor.