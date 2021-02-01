ABD, Hindistan ve Singapur'dan Myanmar'daki askeri darbeye ve gözaltılara tepki - Son Dakika

ABD, Hindistan ve Singapur, Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin gözaltına alınması sonrası ordunun yönetime el koymasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmarlı askeri liderlere, tüm hükümet yetkililerini ve sivil toplum liderlerini serbest bırakmaları, 8 Kasım'daki demokratik seçimlerde ifade edildiği üzere Myanmar halkının isteğine saygı göstermeleri çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Myanmar'daki gelişmelerin derin endişeyle takip edildiği vurgulanarak, "Hindistan, Myanmar'da demokratik geçiş sürecini desteklemekte daima kararlıdır. Hukukun üstünlüğü ve demokratik geçiş savunulmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Myanmar'daki son durumun "büyük kaygıyla" ve yakından izlendiğine dikkat çekilerek, "Tüm taraflara itidalin korunması, diyaloğun sürdürülmesi, olumlu ve barışçıl sonuca doğru çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gözaltılar sonrası darbe ve OHAL

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe iddiaları doğrulandı.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde, ordunun, sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.