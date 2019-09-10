Son Dakika Haberleri: Abd hisse sendi piyasaları güne düşüşle başladı
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Abd hisse sendi piyasaları güne düşüşle başladı

5 dakika önce

ABD hisse senedi piyasaları güne Google ve Facebook'un "güven" incelemelerindeki olumsuzluklar sebebiyle yüzde 1.0 düşen Nasdaq hisseleri öncülüğünde kayıplarla başladı.

Abd hisse sendi piyasaları güne düşüşle başladı, System.String[]

ABD hisse senedi piyasaları güne Google ve Facebook'un "güven" incelemelerindeki olumsuzluklar sebebiyle yüzde 1.0 düşen Nasdaq hisseleri öncülüğünde kayıplarla başladı.

Daha önce Donald TrumpABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin devam ettiğini söylerken, Beyaz Saray Ticaret Danışmanı  Peter Navarro, Çin'e uygulanan tarifelerin "güzelce" devam ettiğini söylemişti.

Dow Jones hisseleri yüzde 18 değer kaybederken, Nasdaq 100 hisseleri yüzde 1.03 düştü. S&P 500 de yüzde 0.57 değer kaybetti.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 değer kaybederek 1.1036'ya gerilerken sterlin yüzde 0.17 değer kazanarak 1.23673 değerine yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Google, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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