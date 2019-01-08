Son Dakika Haberleri: ABD Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi

ABD Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi

10 dakika önce

– ABD ve Çin arsında aylardır süren ticaret gerginliklerini sonlandırma hedefiyle Pazartesi günü başlayan iki günlük görüşmenin sonucu beklenirken, ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde rekor seviyede arttı.

ABD Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesi Yükseldi, System.String[]
– ABD ve Çin arsında aylardır süren ticaret gerginliklerini sonlandırma hedefiyle Pazartesi günü başlayan iki günlük görüşmenin sonucu beklenirken, ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde rekor seviyede arttı.

Toplantının ilk gününde Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu Hu'nun katılımı piyasalarda ticaret gerginliklerini sonlandırma konusunda çözüme açıklık olarak yorumlanmıştı.

Toplantının ikinci gününde, ABD devlet borçları fiyatları, yatırımcıların, yetkililerden ticari ilişkiler ve fikri mülkiyet hakları konularında net bir açıklama beklemeleri etkisiyle, özellikle kısa vadelilerde düştü.

Bunun yanında hisse senetlerinin Wall Street'in gelecek seasına dair iyimserlik etkisiyle yükselmesiyle, tahvil fiyatları düştü.

Açılış öncesi işlemlerde;

Dow jones yüzde 0.53,

Nasdaq yüzde 0.46 ve

S&P yüzde 0.56 arttı.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.17 kazanımla 1.1457'den işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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