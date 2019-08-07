Son Dakika Haberleri: ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yaptığı faiz indirimi çağrısının ardından Wall Street'te Salı günü görülen artış, Çarşamba günü açılışta yerini düşüşe bıraktı.

ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yaptığı faiz indirimi çağrısının ardından Wall Street'te Salı günü görülen artış, Çarşamba günü açılışta yerini düşüşe bıraktı.
Çin'in "büyük bir sorun olmadığını" belirten ABD Başkanı Donald Trump, asıl sorunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "hatalarını kabul etmemesi" olduğunu vurguladı ve Fed'e "daha büyük ve daha hızlı faiz indirimi" çağrısı yaptı.
Ticari gelişmelerinin yanında ABD'de ayrıca tahvil getirilerinin de düştüğü görüldü. Ayrıca, CVS Health gelirleri de piyasa beklentilerini aşarak 63.43 milyar dolar oldu.
Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında açılışta;
Dow Jones yüzde 1.01,
Nasdaq yüzde 1.12,
S&P 500 yüzde 1.02 düştü.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.22 yükselerek 1,12237 dolardan işlem görürken, sterlin de yüzde 0.10 düşüşle 1.21547 dolara geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yönetmen Quentin Tarantino, 10'uncu filmini çektikten sonra veda edecek
New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Serena Williams servet kazandı Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:43:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]