ABD Hisse Senedi Piyasalarında Açılış Öncesi Yükseliş Sürüyor
17 dakika önce
– ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
– ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
Açılış öncesi işlemlerde;
Dow jones yüzde 0.64,
Nasdaq yüzde 0.51 ve
S&P yüzde 0.61 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1461'den işlem görüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:29 Kaynak: DHA
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