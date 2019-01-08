Son Dakika Haberleri: ABD Hisse Senedi Piyasalarında Açılış Öncesi Yükseliş Sürüyor

ABD Hisse Senedi Piyasalarında Açılış Öncesi Yükseliş Sürüyor

17 dakika önce

– ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.

ABD Hisse Senedi Piyasalarında Açılış Öncesi Yükseliş Sürüyor, System.String[]
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.

Açılış öncesi işlemlerde;

Dow jones yüzde 0.64,

Nasdaq yüzde 0.51 ve

S&P yüzde 0.61 arttı.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1461'den işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:29 Kaynak: DHA

Ekonomi
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