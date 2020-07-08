ABD, Hizbullah'ı finanse etmekle suçladığı Lübnanlı iş adamı Tacuddin'i serbest bıraktı - Son Dakika

Lübnan'daki Hizbullah örgütünü finanse etmek suçlamasıyla 3 yıldan beri ABD'de tutuklu bulunan Lübnanlı iş adamı Kasım Tacuddin serbest bırakıldı. Tacuddin, ABD'den özel bir uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.



ABD, Lübnan'daki Hizbullah örgütünü finanse etmek suçladığı Lübnanlı iş adamı Kasım Tacuddin'i serbest bıraktı. 3 yıldan beri tutuklu olan Tacuddin, ABD'den özel bir uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. ABD'de Hizbullah'ı finanse etme ve kara para aklama gibi suçlardan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Tacuddin, sağlık sorunları yaşadığı ve korona virüse yakalanma riski taşıdığı gerekçesiyle ABD mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.



Hizbullah'ı finanse etmekle suçlanan Tacuddin, 2009 yılında ABD'nin terör listesine eklenmişti. Fas makamları, 2017 yılında hakkındaki uluslararası yakalama kararı nedeniyle Tacuddin'i gözaltına alarak ABD'ye teslim etmişti. - BEYRUT