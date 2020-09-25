Son dakika haberi: ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 13.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 15.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. 'USNS Yuma', ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 13.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 15.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:38 - Kaynak: DHA
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