ABD Huawei Kararını 90 Gün Süreyle Erteledi

ABD Huawei
Kararını Erteledi, 90 Gün Süreyle Askıya Alınan Karar?
ABD başkanı Donald Trump
'ın aldığı karar sonrasında yaşanan gelişlere bakılırsa, Huawei üzerinden Çin
ile olan ticaret savaşları daha da körükleniyor. Ancak ABD üzerinde Huawei donanımlarını kullanan hizmetlerin sekteye uğramaması için 90 günlük bir geçiş süresine izin verilmiş görünüyor. Bildiğiniz gibi Google
'da Trump'ın bu kararı sonrasında Huawei ile olan işbirliğini sona erdirdiğini açıklamıştı. Google'ın bu kararından sonra ise Huawei cephesinden ilk açıklama gelmişti.
ABD Ticaret Bakanlığı
, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Huawei bu süreçte, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.
ABD, böylelikle Huawei teknolojisine dayanan bazı ürün ve hizmetlerin sekteye uğramasını engellemeyi amaçlıyor. Fakat Huawei, yeni ürün üretmek için ABD menşeli parça ve bileşenleri satın alamayacak.Huawei'nin kara listeye alınmasının ardından uygulanan ticari kısıtlamaların bazıları ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 90 günlüğüne ertelendi. Huawei bu süreçte, ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.
ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor.
Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
, Reuters
'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.