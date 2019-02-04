ABD Huawei'yi Neden Hedef Alıyor?

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim devam ediyor. Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye karşı ABD'nin politikaları da son dönemde dikkat çekiyor. 2011 yılından beri Huawei'nin ABD pazarına girmemesi için mücadele yürütülürken, ABD Huawei'yi ülkesinden teknoloji çalmakla ve casusluk yapmakla suçluyor. Huawei ise casusluk iddialarını kabul etmiyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz

Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Fiyatlar

ABD'de, İki Evin Üzerine Uçak Düştü: 5 Ölü, 2 Yaralı

Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek