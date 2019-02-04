Son Dakika Haberleri: ABD Huawei'yi Neden Hedef Alıyor?

ABD Huawei'yi Neden Hedef Alıyor?

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim devam ediyor. Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye karşı ABD'nin politikaları da son dönemde dikkat çekiyor. 2011 yılından beri Huawei'nin ABD pazarına girmemesi için mücadele yürütülürken, ABD Huawei'yi ülkesinden teknoloji çalmakla ve casusluk yapmakla suçluyor. Huawei ise casusluk iddialarını kabul etmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:05 Kaynak: Youtube

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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